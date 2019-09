Amazzonia: ministro Esteri boliviano annuncia piano di recupero forestale su medio e lungo termine (6)

- Tra le collaborazioni internazionali alla gestione della crisi c'è da contare anche quella dell'Unione Europea. Bruxelles ha fatto sapere che, rispondendo a una richiesta ricevuta da La Paz, ha attivato il meccanismo di protezione civile utile a contribuire agli sforzi volti a fermare la diffusione degli incendi. Come prima risposta immediata, la Commissione sta mobilitando un team di esperti degli Stati membri dell'Ue da inviare nelle aree colpite. "L'Ue è solidale con la Bolivia e tutti i paesi della regione colpiti da questi incendi devastanti. Gli incendi nella regione amazzonica mostrano che i cambiamenti climatici hanno aumentato la minaccia di catastrofi naturali a livello globale. Abbiamo il dovere comune di lavorare insieme per proteggere il nostro ambiente", ha affermato il commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea è in stretto contatto con le autorità boliviane per monitorare la situazione e incanalare ulteriormente l'assistenza dell'Ue. Inoltre, il servizio satellitare di emergenza Copernicus dell'Ue sta attualmente fornendo mappe delle aree colpite da incendi boschivi. (Abu)