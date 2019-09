Infrastrutture: Usa, sicurezza a rischio mentre aumentano i costi di manutenzione

- Mentre la situazione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i Democratici del Congresso su un pacchetto per le infrastrutture rimane in stallo, il costo per riparare le strade e ponti statunitensi sta aumentando in termini di dollari e vite umane. Secondo quanto riporta il quotidiano “Wall Street Journal”, il numero di incidenti che ha coinvolto il trasporto pubblico su strade, autostrade e ponti è aumentato del 13 per cento tra il 2015 e il 2018, in parte a causa delle condizioni non sicure in cui versano le infrastrutture. La quantità di danni alla proprietà causati da tali incidenti è aumentata di quasi il 20 percento, secondo un'analisi della banca dati del trasporto nazionale. Inoltre secondo la National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa che si occupa della sicurezza stradale, nel 2018 ci sono state 36.750 vittime di incidenti su strada, ovvero circa 101 decessi al giorno, rispetto ai 97 al giorno del 2015. All'inizio di quest'anno, il presidente Trump ha incontrato la presidente della Camera, Nancy Pelosi, e il leader della minoranza del Senato, Chuck Schumer, e stipulato un accordo per un pacchetto infrastrutturale da 2mila miliardi di dollari. Dopo alcune settimane l'accordo è saltato dopo che il presidente ha dichiarato che non avrebbe lavorato con i Democratici, impegnati ad indagare contro Trump in relazione all'inchiesta “Russiagate”. (Was)