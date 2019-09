Brasile: si dimette il sottosegretario al Petrolio e Gas del ministero dell'Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario brasiliano per il Petrolio e il Gas del ministero delle Miniere e dell'energia, Marcio Felix, ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali. In una lettera inviata al ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, l'ex sottosegretario ha affermato di aver "completato un ciclo molto gratificante" nella sua vita professionale, e di rimanere disponibile per contribuire al settore come cittadino brasiliano. La richiesta di Felix è stata accettata da Bento Albuquerque e la decisione è stata formalizzata nell'edizione di oggi della Gazzetta ufficiale. Felix era in carica dallo scorso gennaio. In precedenza aveva ricoperto la carica di sottosegretario esecutivo del ministero, fino a dicembre dell'anno scorso. Felix aveva già occupato la carica al ministero dell'Energia tra il 2016 e il 2018. (Brb)