Usa: quattro morti e 29 dispersi bilancio incendio in barca al largo della California

- E' almeno di quattro persone morte e 29 dispersi il bilancio di un incendio che ha distrutto una barca per le immersioni al largo della California. Secondo la guardia costiera degli Stati Uniti, l'imbarcazione per immersioni di 75 piedi (circa 22 metri) di nome “Conception” ha inviato una chiamata di soccorso nelle prime ore di lunedì, 2 settembre, quando era già avvolta dalle fiamme. Cinque membri dell'equipaggio sono riusciti a saltare in mare, mentre altri passeggeri dormivano sotto il ponte. Le autorità stanno conducendo operazioni di ricerca sulla costa per rintracciare eventuali sopravvissuti, ma temono che le persone scomparse siano morte. (Was)