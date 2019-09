Usa-Ue: incontro tra Pompeo e von der Leyen, ribadito impegno condiviso su sfide globali

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e la presidente eletta alla Commissione europea Ursula van der Leyen, hanno ribadito ieri, 2 settembre, l'impegno condiviso di Washington e Bruxelles a lavorare insieme su una vasta gamma di questioni globali. E' quanto riferisce un comunicato stampa della portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, diffuso dopo l'incontro tra Pompeo e van der Leyen. Il segretario di Stato si è congratulato con la presidente per la sua elezione e insieme hanno riaffermato che un forte partenariato tra Usa ed Ue è fondamentale per la prosperità su entrambe le sponde dell'Atlantico e in tutto il mondo. Pompo è arrivato a Bruxelles per un serie di incontri con i rappresentanti dell'Unione Europea e della Nato. Oggi sono previsti i colloqui con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il futuro commissario europeo per gli Affari esteri Josep Borrell e il futuro presidente del Consiglio europeo Charles Michels.(Was)