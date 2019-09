Medio Oriente: “Wsj”, Iran ostacola indagine Onu su presunto deposito di materiale nucleare

- L'Iran sta cercando di bloccare un'indagine da parte delle Nazioni Unite sul suo presunto deposito di attrezzature nucleari e materiale radioattivo a Teheran. Secondo quanto riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, che cita fonti diplomatiche, l'Iran si è rifiutato di fornire risposte a importanti domande sollevate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'organismo di controllo sul nucleare delle Nazioni Unite, a seguito delle accuse - rese pubbliche per la prima volta dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un anno fa - secondo cui l'Iran avrebbe istituito un sito a Teheran (ora smantellato) per depositare attrezzature e materiale usato durante il passato lavoro di armi nucleari. È la prima volta che l'Iran sembra non voler cooperare con il monitoraggio delle sue attività da parte dell'Aiea da quando l'accordo sul nucleare iraniano è stato raggiunto nel gennaio 2016. Fino a poco tempo fa, l'Aiea ha ripetutamente affermato che l'Iran stava rispettando tutti i suoi impegni e collaborando alle ispezioni. Lo scorso settembre Netanyahu aveva esortato l'agenzia a visitare il sito. (Was)