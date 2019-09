Usa: uragano Dorian, cinque persone uccise nelle Bahamas

- Almeno cinque persone sono state uccise nelle Bahamas settentrionali a causa degli effetti devastanti dell'uragano Dorian, che continua a colpire la regione con venti oltre i 300 km/h. Le isole Abaco sono state le più colpite dall'uragano, declassato a categoria 4. L'interruzioni di corrente, le inondazioni e le interruzioni delle comunicazioni hanno reso impossibile la ricerca delle vittime e la valutazione dei danni. L'uragano dovrebbe viaggiare verso nord-ovest e colpire in giornata la parte meridionale dello Stato della Florida. Gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza in quattro Stati lungo la costa sud-orientale del paese. La contea di St. Johns in Florida ha emesso un ordine di evacuazione obbligatorio. (Was)