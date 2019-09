Afghanistan: “Nyt”, funzionari amministrazione Trump divisi su futura presenza Cia

- I principali consiglieri della Casa Bianca hanno proposto di espandere segretamente la presenza della Central intelligence agency (Cia) in Afghanistan se le forze internazionali iniziassero il ritiro dal paese: lo scrive il quotidiano “New York Times”, che cita alcuni funzionari Usa. Ma sia la Cia che i funzionari militari hanno espresso riserve, aprendo un dibattito nell'amministrazione Usa che potrebbe complicare i negoziati con i Talebani per porre fine alla guerra. Gina Haspel, direttrice della Cia, ha espresso preoccupazione per il piano con altri funzionari dell'amministrazione e ha affermato che l'agenzia dipende fortemente dai militari per attacchi aerei, sorveglianza, supporto medico ed altro. Alcuni funzionari dell'amministrazione vogliono invece che le forze della milizia talebana, appoggiate dalla Cia, possano far parte di una forza antiterrorismo che impedirebbe la rinascita dello Stato islamico o di Al Qaeda in Afghanistan mentre le truppe militari Usa si preparano a lasciare il paese. Con un accordo di pace tra i negoziatori statunitensi e talebani ormai prossimo, gli Usa si sono detti disponibili a ritirare 5mila truppe dall'Afghanistan e a chiudere cinque basi entro i prossimi 5 mesi. (Was)