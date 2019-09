Economia: confindustria Ancma, in agosto bene immatricolazioni moto (+5 per cento), flessione per gli scooter (-7,1 per cento) (3)

- L'analisi degli scooter per cilindrata consolida la leadership per i 125cc con 38.510 veicoli e un +9,8 per cento. Crescono a due cifre i modelli da 300 a 500cc con 37.682 unità e un interessante +10,7 per cento; in flessione i 150-250cc con 16.313 vendite e un -8,8 per cento. Arretrano anche i maxi scooter oltre 500cc, che con 8.353 pezzi segnano un - 4,9 per cento. Nelle immatricolazioni moto, aumenta l'importanza delle 800-1000 cc che con 22.603 pezzi totalizzano un +12,6 per cento. Seguono le moto superiori ai 1000cc in lieve flessione, con 18.842 unità, pari al -2,3 per cento. In ripresa le 600-750cc, con 12.904 moto pari al +7,5 per cento. Sempre rilevante il risultato delle moto tra 250-500cc, che con 13.751 vendite accelerano con un +19,2 per cento. Mostrano ancora uno sviluppo significativo le "piccole" di 125cc con 8.987 immatricolazioni, in aumento di un +14,5 per cento. Infine le moto da 150-250cc con 1.906 vendite riportano un +4,5 per cento. La situazione nei segmenti moto vede ancora le naked con i maggiori volumi pari a 29.687 pezzi e un +3,6 per cento, seguono da vicino le enduro stradali, più dinamiche con 28.905 unità e un +20,9 per cento. A distanza compaiono le moto da turismo con 9.818 pezzi pari al +3,1 per cento. Calo per le custom, con 4.119 moto e un -8,3 per cento; seguite dalle sportive con 3.626 moto e un -5,2 per cento; infine le supermotard, in forte ripresa con 2.281 unità, pari al +24,2 per cento. (Com)