Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 3 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Palazzo Civico: riunione della Giunta.Ore 11.30 - Aula Magna ospedale Regina Margerita, piazza Polonia 94: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa "Mito per la città".Ore 11,30 - Palazzo civico, Sala Colonne: l'assessore Unia partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Green Tour.Ore 11.30 - Regione Piemonte, piazza Castello: l'assessore Finardi interviene alla conferenza stampa della cicloturistica Torino-Venezia.Ore 14.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della IV commissione (pres. Iaria). Odg: 1) Metodologie e strumenti di analisi per la determinazione della qualità dell'aria. Incontro con Arpa Piemonte; 2) Metodologie e strumenti di analisi per la determinazione della qualità dell'aria. Incontro con il comitato Torino respira.Ore 16.30 - Palazzo Civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione: Odg: Metodologie e strumenti di analisi per la determinazione della qualità dell'aria. Incontro con ARPA Piemonte e con il comitato Torino Respira. (segue) (Rpi)