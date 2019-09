Cultura: presentata oggi "la Festa della Rivoluzione, d’Annunzio torna a Pescara" al via venerdì

- È stata presentata oggi a Pescara la “Festa della Rivoluzione” che, in occasione del centenario dell’Impresa di Fiume, animerà la città e i suoi luoghi dannunziani con convegni, letture, mostre, concerti, spettacoli, aperitivi con chef stellati e non solo. Il programma continua ad arricchirsi e viene aggiornato costantemente sul sito www.dannunzioweek.it e si aprirà con l’anteprima del 6 settembre in piazza Muzii a Pescara e si concluderà il 15 settembre con un gran concerto nel piazzale Michelucci dell’Aurum. Tanti i nomi di spicco: Vittorio Sgarbi, Michele Placido, Mogol, Enrico Ruggeri, Giordano Bruno Guerri, Edoardo Sylos Labini, passando per i fumettisti Carmine Di Giandomenico, Andrea Scoppetta, e altri personaggi come il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’autore Federico Palmaroli e Francesco Manara, primo violino del teatro Alla Scala di Milano, che dirigerà il gran concerto finale del Conservatorio di Pescara con la bacchetta originale di Arturo Toscanini. L’accesso a tutte le manifestazioni, promosse dal Consiglio Regionale e dal Comune di Pescara, è gratuito. A presentare i contenuti sono intervenuti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Guerino Testa, co-firmatario della legge regionale, l’attore Edoardo Sylos Labini e il giornalista Alessandro Sansoni, direttore del magazine mensile CulturaIdentità. (segue) (Ren)