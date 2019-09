Governo: Domani il voto su Rousseau, Di Maio rinuncia alla vicepresidenza

- Per il governo giallo-rosso la strada comincia ad essere in discesa. Il capo politico del M5s Luigi Di Maio accoglie la proposta del Pd di rinunciare ai vicepresidenti e il premier incaricato Giuseppe Conte, al termine di una nuova giornata di incontri, conferma che tra il M5s e i Democratici ci sono delle “consonanze” positive, a partire dalla manovra economica. L’ultimo scoglio, a questo punto, resta la consultazione on line sulla piattaforma Rousseau, il cui esito si conoscerà domani sera, ma entrambi gli schieramenti fanno trapelare ottimismo. “Con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e con le altre forze politiche che hanno espresso il proprio sostegno al governo, abbiamo oggi una grande opportunità: migliorare l'Italia e fare il bene del Paese”, ha spiegato Conte intervenendo su Facebook dopo aver incontrato le delegazioni di M5s e Pd per stilare il programma. “Abbiamo grandi e buone idee da realizzare per questo Paese. Nelle consultazioni con le varie forze politiche, che ho svolto in questi giorni, ho registrato una consonanza tra M5s, Pd e altre forze di centrosinistra sugli obiettivi da raggiungere, sulla volontà di fare bene - ha sottolineato -. A partire da una manovra economica che avrà al centro le ragioni del lavoro e dello sviluppo sociale, con obiettivi chiari e precisi: stop all'aumento dell'Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale e maggiore potere di acquisto per i lavoratori, una pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilità interventi per l'emergenza abitativa. E dovremo realizzare anche una seria riforma fiscale, che porti a ridurre le tasse e a contrastare più efficacemente l'evasione”, ha aggiunto. (segue) (Rer)