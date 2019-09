Governo: Domani il voto su Rousseau, Di Maio rinuncia alla vicepresidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente incaricato si è poi rivolto gli elettori grillini che domani voteranno sulla piattaforma Rousseau. "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità. Ricordo - ha affermato - che il M5s ha detto in modo molto chiaro prima delle elezioni che se non avesse avuto la maggioranza avrebbe realizzato il programma con le forze disponibili a farlo. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee e questi sogni: tirateli fuori, oggi più che mai ne abbiamo bisogno". Nel giro di qualche minuto è arrivata la risposta di Di Maio. "Si è fatto un gran parlare della vicepresidenza del Consiglio dei ministri e si è detto che la trattativa si era bloccata per questo: ma non è vero - ha premesso -. Conte è un premier super partes e avendo il Partito democratico rinunciato ad un vicepremier, anche il M5s rinuncia al suo e il problema non si pone più". La condizione che adesso Di Maio avanza è quella di nominare ministri incensurati. "Applicheremo a tutti i ministri il codice etico del M5S", ha annunciato. I progressi nella trattativa sono stati confermati anche da Zingaretti. "Stiamo lavorando con pazienza e serietà per un governo di svolta vera perché questo è quello che serve all'Italia. Un governo che cambi radicalmente quello che abbiamo visto – ha osservato -. Si stanno facendo passi in avanti. Noi siamo fiduciosi e ottimisti". (segue) (Rer)