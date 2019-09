Omicidio Diabolik: in un video su Youtube Gaudenzi afferma "so chi è il mandante"

- "Mi sto consegnando al Questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanto altro, ma soltanto con il dottore Gratteri (il magistrato, ndr)". Lo ha detto in un video su Youtube rispondente al canale nominato Fabio Gaudenzi l'uomo che si qualifica come tale e che nel filmato appare con il volto coperto e un'arma in mano. "Mi chiamo Fabio Gaudenzi e sono nato a Roma. Appartengo dal 1992 a un gruppo elitario di estrema destra denominato i fascisti di Roma nord con a capo Massimo Carminati. Mi consegno consapevole di subire dei processi. Noi non siamo mafiosi, siamo fascisti e lo siamo sempre stati. A Carminati la mafia e la droga fanno schifo", aggiunge. (Rer)