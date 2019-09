Usa-Russia: vicepresidente Pence invita alla vigilanza nei confronti di Mosca

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato oggi, 2 settembre, che gli alleati dovrebbero “rimanere vigili” sulle ingerenze elettorali di Mosca dopo che il presidente Donald Trump ha rinnovato la sua richiesta di riammettere la nazione nel Gruppo dei 7. Pence ha poi rassicurato la Polonia sull'impegno di Washington contro la Russia e per l'indipendenza dalle forniture energetiche russe. “Con i suoi sforzi per intromettersi nelle elezioni in Europa e nel mondo, è arrivato il momento di rimanere vigili sulle intenzioni e le azioni intraprese dalla Russia", ha detto Pence alla conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda a Varsavia. Durante il vertice del G7 del mese scorso, Trump ha lanciato un appello alle altre potenze per consentire alla Russia di tornare nel gruppo, richiesta che è stata respinta da altri membri. Alla domanda sulla possibile riammissione della Russia al G7, il presidente polacco Duda ha affermato che "sfortunatamente, negli ultimi anni, la Russia ha intrapreso azioni che non possono essere ignorate da chiunque rispetti il ​​diritto internazionale". (Was)