Usa: Casa Bianca propone di accelerare la pena di morte per autori sparatorie di massa

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha elaborato una legislazione che dovrebbe accelerare le misure per imporre la pena di morte contro chi commette un omicidio di massa: lo ha detto oggi, 2 settembre, il capo dello staff del vicepresidente Mike Pence, Marc Short, sulla scia delle recenti sparatorie in Texas. Short ha detto ai giornalisti sull'Air Force 2 che la misura rientra in un pacchetto di leggi sul controllo delle armi che la Casa Bianca intende proporre al Congresso. Pence, che si trova in visita in Europa, è stato in contatto con Barr sulla questione, ha detto Short. Ad agosto, il presidente Trump ha invitato il dipartimento di Giustizia a proporre una legislazione per applicare la pena di morte in modo rapido e decisivo contro chi commette omicidi di massa. La decisione è arrivata dopo le sanguinose sparatorie a El Paso, in Texas, e Dayton, in Ohio, all'inizio di agosto. Lo scorso fine settimana, tra le città statunitensi di Midland e Odessa, sempre in Texas, si sono verificate altre sparatorie di massa, che hanno causato la morte di almeno sette persone. (Was)