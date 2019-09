Amazzonia: ministro Esteri boliviano annuncia piano di recupero forestale su medio e lungo termine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni portate avanti dalle autorità boliviane in Amazzonia hanno permesso di ridurre il numero di focolai di incendio dagli oltre 8.000 del 18 agosto agli attuali 142. Lo ha detto il ministro alla Presidenza del governo della Bolivia, Juan Ramon Quintana, segnalando che il grosso dell'emergenza si concentra ancora nei pressi della cittadina orientale di Roboré, non lontano dai confini con Brasile e Paraguay. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati "quasi mille" interventi con aerei e 257 operazioni terrestri. Il ministro ha segnalato che il numero di incendi potrebbe subire altre oscillazioni, in relazione all'andamento dei venti, ma che i risultati degli interventi sin qui svolti "devono tranquillizzare" la regione. Secondo informazioni della Provincia autonoma di Santa Cruz, la zona più colpita dall'emergenza, i fuochi avrebbero sin qui mangiato circa un milione di ettari sul territorio boliviano. (segue) (Abu)