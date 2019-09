Amazzonia: ministro Esteri boliviano annuncia piano di recupero forestale su medio e lungo termine (5)

- L'affitto del Supertanker, a un costo stimato di circa 16 mila euro a volo, è stato uno dei primi interventi disposti dal governo del presidente Evo Morales. La gestione del dossier è stata in gran parte coordinata dal Gabinetto di emergenza nazionale affidato alla guida del vicepresidente Alvaro Garcia Linera e operativo nella città di Roborè. Un gruppo cui si è più volte unito lo stesso Morales, ritratto anche in tuta ignifuga alle prese con alcuni principi di incendio. Nei giorni scorsi il capo dello stato ha tra le altre cose decretato una "pausa ecologica", strumento legale che sospende la possibilità di vendere i terreni nelle regioni colpite dai fuochi con l'obiettivo di scoraggiare eventuali operazioni speculative. Al tempo stesso, l'esecutivo ha annunciato un piano per il recupero dei territori andati in fiamme e azioni educative e di prevenzione per i residenti nelle zone a rischio. Morales ha anche riportato la notizia che la polizia aveva ritrovato diversi "bidoni con combustibile", un "fatto molto grave" sul quale sono al lavoro gli inquirenti. (segue) (Abu)