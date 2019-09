Usa: sparatoria Texas, killer era stato licenziato poche ore prima della strage

- Seth Aaron Ator, il killer che sabato 31 agosto ha ucciso sette persone e ferito 22 sparando da un'auto in corsa in Texas, era stato licenziato dal suo lavoro poche ore prima della strage. Inoltre il 36enne, che faceva il trasportatore a Odessa, ha chiamato il 911, il numero per le emergenze, e l'Fbi dopo essere stato licenziato dal suo lavoro, ha detto la polizia. Sia Ator che il suo datore di lavoro della Journey Oilfield Services hanno chiamato il 911 subito dopo una lite, ha riferito il capo della polizia di Odessa, Michael Gerke. "Fondamentalmente, stavano discutendo perché non erano d'accordo sul licenziamento", ha detto Gerke in una conferenza stampa. L'uomo, che ha aperto il fuoco in maniera indiscriminata sugli automobilisti lungo l'autostrada che collega Midland e Odessa, e che poi ha proseguito prendendo di mira dei passanti in un centro commerciale nella zona est di Odessa, è stato ucciso dagli agenti. La polizia intanto continua a lavorare sulle scene del crimine. (Was)