Trasporto aereo: flotta Boeing 737 Max potrebbe rimanere a terra fino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei della flotta Boeing 737 Max potrebbero rimanere a terra fino a dicembre a causa dell'attrito tra il produttore statunitense di aeromobili e le autorità internazionali per la sicurezza aerea. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, l'ultima battuta d'arresto è legata a un briefing in cui i regolatori si sarebbero lamentati del fatto che Boeing non sia riuscito a fornire dettagli tecnici e rispondere a domande specifiche sulle modifiche nel funzionamento dei computer di controllo di volo del 737 Max. Boeing ora dovrebbe inviare nuovamente i documenti dell'incontro che descrivono le modifiche proposte al software. I cambiamenti, che devono essere controllati dalla Federal Aviation Administration (Faa) l'ente regolatore degli Stati Uniti, potrebbero ridurre significativamente la probabilità che gli aerei della flotta tornino a far volare i passeggeri durante le vacanze di Natale. Boeing aveva precedentemente dichiarato che il suo obiettivo era riprendere i voli del 737 Max all'inizio di novembre. (Was)