Brasile: incendi Amazzonia, ministri incontrano governatori stati che ospitano la foresta (11)

- Lo scorso 25 agosto, poi in piena polemica internazionale a causa dei roghi nella foresta amazzonica, il presidente della Repubblica brasiliana, Jair Bolsonaro, aveva firmato un'ordinanza che obbliga la polizia federale a indagare sulla "possibile esistenza di un'azione criminale premeditata negli incendi che si sono verificati nell'area della foresta nazionale di Altamira dal 10 agosto 2019". L'indagine della polizia federale è stata disposta per verificare la presenza di un'eventuale regia o organizzazione dietro la serie di incendi dolosi che sta distruggendo da settimane la foresta amazzonica. Secondo un'inchiesta giornalistica pubblicata della rivista "Globo Rural" dietro la cosiddetta "giornata del fuoco" convocata per lo scorso 10 agosto, giorno in cui vari incendi sono stati appiccati in contemporanea in vari punti dello stato di Parà, ci sarebbe una regia unica. Secondo quanto riportato, settanta persone residenti nei municipi di Altamira e Novo Progresso, tra i quali agricoltori, commercianti e accaparratori di terre, si sarebbero organizzati attraverso un gruppo di WhatsApp concordando di dare fuoco alla foresta ai margini dell'autostrada Br-163, che collega questa regione di Pará ai porti fluviali di Tapajós e allo stato di Mato Grosso (Brb)