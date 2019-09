Governo: Di Maio, nuovi ministri siano incensurati

- “Chiederemo di applicare a tutti i ministri che entrano a far parte del governo le stesse regole ferree del codice etico del Movimento 5 stelle: no a condannati e no a indagati per reati gravi. O saranno incensurati o altrimenti non potranno fare parte del governo”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in diretta su Facebook.(Rer)