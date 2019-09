Governo: Di Maio, voto su Rousseau esempio democrazia diretta, valore irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello del capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio in diretta su Facebook a termine di un breve discorso sugli sviluppi della crisi di governo. Agli iscritti alla piattaforma Rousseau che domani sono chiamati a votare per l’accordo M5s- Pd, Di Maio ha detto: “Ora tocca a voi iscritti decidere, perché per il M5s la democrazia diretta è un valore irrinunciabile. Voglio rivolgermi a chi ha dei dubbi in queste ore e non sa che cosa votare: non c’è un voto giusto o un voto sbagliato, ci sono le vostre idee che indirizzeranno la decisione del Movimento 5 stelle”, ha concluso.(Rer)