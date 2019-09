Governo: Conte, io primo responsabile nuovo esecutivo

- Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, in un video su Facebook dopo aver elencato alcuni dei punti programmatici del possibile governo giallorosso ha parlato della necessità di "un governo forte, un governo stabile". Conte ha poi aggiunto di essere "il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo" e di lavorare "in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, una adeguata qualificazione politica" per "una squadra di governo autorevole ed efficiente". (Rin)