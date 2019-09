Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 3 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: subentrano correnti più asciutte da quadranti associate a un rialzo della pressione a partire da Ovest. Tempo in prevalenza soleggiato salvo residua nuvolosità tra basso Piemonte e levante liguire, qui con la possibilità di residue note instabili. Temperature in calo anche nelle minime, massime gradevoli intorno ai 25-26°C in pianura.(Rpi)