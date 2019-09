Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali avvenimenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla conferenza di presentazione del Gran Premio Heineken d'Italia di F1 in programma l'8 settembre a Monza. Sono presenti anche il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala e l'assessore ai Giovani e Sport, Martina Cambiaghi. Intervengono Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d'Italia; Geronimo La Russa, presidente Automobile Club Milano; Giuseppe Redaelli, presidente Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A. E Dario Allevi, sindaco di Monza. Monza Eni Circuit, Sala Stampa Tazio Nuvolari (ore 11.00)L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, partecipa, su delega del presidente, Attilio Fontana, alla cerimonia commemorativa in occasione del 37° anniversario dell'assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo. Il programma della cerimonia: ore 10.30, Santa Messa in suffragio presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie; ore 11.30, deposizione delle Corone presso il Monumento al Carabiniere in piazza Diaz a Milano.Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano si tiene l’incontro “Perché le Regioni vogliono l’autonomia” con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 21.00)VARIEIn occasione del 37° anniversario dell’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo, viene deposta una coronad’alloro alla lapide che li ricorda. Alla cerimonia sono presenti il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini, il Prefetto di Pavia Silvana Tizzano, il vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti e il comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Danilo Ottaviani.Piazza San Pietro in ciel d’Oro (ora Parco Dalla Chiesa), Pavia (Ore 17.00)Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano si tiene l’incontro “Perché le Regioni vogliono l’autonomia” con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 21.00) (Rem)