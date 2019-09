Maltempo Roma: per danni chiusa stazione Colli Albani e alcune uscite metro A

- Per danni, causati dal maltempo, è chiusa la stazione Colli Albani della metro A. Sempre per il maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via La Spezia, mentre alla stazione Subaugusta è possibile utilizzare solo l'ingresso via Tuscolana- Orazio Pulvillo. (Rer)