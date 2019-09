Governo: Salvini, su poltrone uno spettacolo disgustoso

- "Da settimane parlano solo di posti e di poltrone, è una vergogna, uno spettacolo disgustoso da vecchio regime. Sono orgoglioso che la Lega non faccia parte di questo teatrino". Lo dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)