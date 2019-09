Governo: Conte, mai con tono dimesso in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, in un video su Facebook in merito all'Europa ha affermato di non essere "mai andato con tono dimesso" e in caso di nuovo esecutivo giallorosso di voler "avviare un dialogo franco, ma critico e deciso per superare le politiche di austerità e modificare le regole vigenti flettendole verso una crescita duratura, verso uno sviluppo sostenibile". Per Conte "dobbiamo sviluppare i negoziati con l'Unione europea per superare le convenzioni di Dublino perché si affermi una gestione finalmente europea del problema dell'immigrazione continuando, nel contempo, a contrastare i traffici illegali e l'immigrazione clandestina". (Rin)