Iran-Russia: Zarif, nostre relazioni “molto promettenti”

- Le relazioni tra l’Iran e la Russia sono migliorate in tutti i settori e sembrano ora “molto promettenti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, nel corso di un evento all’ambasciata d’Iran a Mosca. Il capo della diplomazia di Teheran ha passato in rassegna le principali questioni dell’attualità globale. “Credo che il più grande problema del mondo oggi sia la mancata comprensione della realtà”: secondo Zarif, i paesi occidentali “hanno un’idea sbagliata delle preoccupazioni e dei fattori che creano problemi nella regione”. Dall’altra parte, gli Stati del Golfo “non hanno una sufficiente comprensione della situazione regionale e globale”. A provocare conflitti, ha proseguito il ministro iraniano, è stata “l’illusione di un’egemonia regionale”. In questo senso, “lo sviluppo di relazioni culturali tra Iran e Russia” potrà aiutare a compiere “meno errori strategici”, ed è questa la ragione per cui “i leader dei due paesi hanno deciso di portare i rapporti a un più alto livello”. In questo contesto, “le mosse degli Stati Uniti contro Iran, Russia e Cina hanno contribuito a far sviluppare una migliore comprensione dei nostri rapporti” e i tre paesi sono oggi “tre potenze che si oppongono all’egemonia degli Usa”. (Irt)