Traffico: su A1 riaperto tratto tra allacciamento con A58 e A50 in direzione Milano

- Poco prima delle 19:30 sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A58 TEEM e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 6. Al momento sul luogo dell'evento il traffico circola su tre corsie e tra Lodi e Milano Sud si registrano 3 km di coda in direzione di Milano. (Com)