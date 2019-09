Argentina: ministro Economia, positivo primo impatto misure controllo su flusso capitali (2)

- In effetti a metà giornata (ora locale), il peso ha recuperato oltre il 3 per cento sul dollaro dopo un inizio poco promettente al ribasso. Alcuni analisti spiegano che il risultato è favorito anche dal giorno festivo nel mercato statunitense che "circoscrive molto le operazioni" e che fa prevedere ad una giornata con "pochi affari e prezzi stabili". La Banca centrale argentina (Bcra) ha inoltre accompagnato il debutto del nuovo pacchetto di misure del governo portando il Tasso ufficiale di sconto (Tus) all'84 per cento dall'83 per cento di ieri. La ripresa del peso argentino va controcorrente d'altra parte all'andamento delle divise regionali, che soffrono oggi di una svalutazione generalizzata determinata principalmente dall'acuirsi della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. (segue) (Abu)