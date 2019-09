Argentina: ministro Economia, positivo primo impatto misure controllo su flusso capitali (4)

- Lo scorso venerdì 30 agosto, a fronte della forte emorragia di capitali e in uno sforzo ulteriore per cercare di frenare la caduta delle riserve e la svalutazione del peso, la Banca centrale argentina (Bcra) ha emesso una direttiva che impedisce alle entità bancarie straniere di girare utilità alle controllanti senza previa autorizzazione proprio dell'autorità monetaria. Un intervento che di fatto già interveniva sul flusso dei capitali, e che a Bcra metteva a punto al termine dell'ennesima giornata dura per il peso argentino (svalutato del 2,9 per cento a chiusura della borsa) nonostante l'iniezione nel mercato di nuovi 387 milioni di dollari delle riserve e dell'aumento del tasso ufficiale di sconto dal 78 all'83 per cento. (segue) (Abu)