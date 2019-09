Argentina: ministro Economia, positivo primo impatto misure controllo su flusso capitali (9)

- Queste due voci hanno registrato nel corso di questi ultimi dodici mesi un aumento rispettivamente del 60,9 e del 64,2 per cento ben superiore all'aumento medio dei salari e delle pensioni, attorno al 35 per cento, e superiore anche al livello di inflazione ufficiale del 55,8 per cento. I dati dell'Indec rivelano inoltre che la povertà incide in maggior grado nella fascia di età da 0 a 14 anni, dove raggiunge il 46,8 per cento della popolazione. Dal punto di vista geografico invece la regione più povera dell'Argentina risulta essere la provincia di Corrientes, nel nord-est del paese con un tasso di povertà del 49,3 per cento. L'area più agiata corrisponde invece alla capitale Buenos Aires, dove l'indice di povertà scende drasticamente al 12 per cento. (Abu)