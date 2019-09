Governo: Zingaretti, fiduciosi e ottimisti, vogliamo essere utili a italiani

- “Lavoriamo per un governo che faccia cose utili per gli italiani. Pensiamo si stiano facendo per fortuna passi avanti. Noi siamo fiduciosi e ottimisti”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti parlando con i giornalisti nella sede del partito, al Nazareno. “Continueremo a lavorare per questo risultato”, ha concluso.(Rer)