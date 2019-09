Economia: confindustria Ancma, in agosto bene immatricolazioni moto (+5 per cento), flessione per gli scooter (-7,1 per cento)

- L'andamento delle immatricolazioni per i veicoli con cilindrata superiore a 50cc è in leggera flessione e totalizza 11.684 unità, pari al -2,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Buono l'incremento delle moto con 4.670 vendite e un +5 per cento, mentre gli scooter con 7.014 pezzi mostrano un decremento pari al -7,1 per cento. Più sensibile l'arretramento dei 50cc con 1.184 registrazioni pari al -15,4 per cento. Il peso di agosto è comunque marginale, perché vale solo il 5 per cento delle vendite annuali, a causa delle chiusure estive di molte concessionarie. Lo annuncia Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in una nota diffusa oggi in cui viene spiegato che il dato progressivo da gennaio ad agosto 2019 evidenzia comunque un immatricolato di 180.119 veicoli pari al +6,7 per cento, di cui 100.858 scooter con un +5,3 per cento rispetto all'anno scorso, e 79.261 moto pari al +8,6 per cento. I "cinquantini" riportano un deficit di volumi con 13.460 unità, pari ad una flessione del -5,2 per cento. Il totale volumi dei primi otto mesi del 2019 certifica che in Italia sono stati complessivamente venduti 193.579 veicoli a due ruote (immatricolazioni + 50cc) con un incremento del +5,8 per cento rispetto al gennaio-agosto 2018.(segue) (Com)