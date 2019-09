Economia: confindustria Ancma, in agosto bene immatricolazioni moto (+5 per cento), flessione per gli scooter (-7,1 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fase interlocutoria per il mercato delle due ruote in agosto, che tuttavia non modifica il trend consolidato di crescita confermato dal dato progressivo. Confidiamo che la ripresa possa proseguire secondo le previsioni. Le due ruote mantengono il proprio ruolo determinante per la mobilità sostenibile e il nostro settore è preparato a rispondere a tutte le esigenze degli utenti per cogliere le opportunità offerte dall'uso dei nostri veicoli", commenta Giannetto Marchettini, commissario di Confindustria ANCMA. "Il nostro compito è quello di lavorare per migliorare la sicurezza di chi viaggia su moto e scooter. Le aziende sono impegnate nel presentare veicoli tecnologicamente evoluti, ma ci aspettiamo che non siano trascurati gli investimenti nelle infrastrutture idonee a garantire le condizioni d'uso più sicure. Produttori e importatori dei veicoli e tutto il mondo delle aziende che si dedicano alle due ruote sono pronti a presentare le novità alla prossima edizione di EICMA (Esposizione internazionale ciclo, motociclo e accessori), l'appuntamento più importante nel mondo, che già presenta numeri straordinari in termini di partecipazione".(segue) (Com)