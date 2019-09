Maltempo Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi impreparata e Capitale si allaga

- "Dopo tre anni e mezzo dalla sua elezione la sindaca Raggi purtroppo non ha ancora imparato a non prendere sottogamba le previsioni meteo e anche questa volta non ha messo in campo una seria azione di prevenzione sulle caditoie stradali. Arrivano segnalazioni di veri e propri allagamenti e di danni in vari zone della città, nonostante i bollettini meteo avevano largamente previsto l'ondata di maltempo. Ancora una volta grillini impreparati e Roma sott'acqua". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. (Rer)