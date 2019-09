Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile

- La creazione di una "coscienza cittadina" e la certezza che è possibile agire in modo "serio" contro il malaffare nell'economia e nella politica. È "l'eredità" creata dalla Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig) dopo dodici anni di attività, secondo quanto ha riferito il suo titolare, il colombiano Ivan Velasquez, alla vigilia della fine del mandato. Nata sotto gli auspici delle Nazioni Unite, la missione lascia domani il paese per una decisione presa dal presidente Jimmy Morales, al termine di un severa polemica istituzionale. "Credo che i miei principali successi siano legati alla creazione di una coscienza cittadina", alla convinzione "che la lotta contro la corruzione era possibile, che si possono portare avanti indagini serie e profonde, indipendentemente da chi si persegua", ha detto Velasquez. (segue) (Mec)