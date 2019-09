Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile (3)

- La Cicig ha per anni accompagnato le indagini della giustizia in Guatemala, con contributi riconosciuti in circa una ventina di processi. Tra questi, quello conosciuto con il nome de "La Linea", che portò alla rinuncia di Otto Perez Molina e Roxana Baldetti rispettivamente dalle cariche di presidente e vice presidente del Guatemala. L'agenzia, d'intesa con l'ex procuratore generale Thelma Aldana, ha anche sollecitato indagini nei confronti del presidente Jimmy Morales, accusato di un presunto reato di finanziamento illecito nella campagna elettorale del 2015. (segue) (Mec)