Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile (4)

- Morales, che a gennaio lascerà l'incarico al presidente eletto Alejandro Giammattei, aveva annunciato la scorsa estate che non avrebbe rinnovato il mandato annuale della Cicig, scaduto ad agosto. Una decisione che riflette una "preoccupazione dello stato guatemalteco rispetto all'azione irresponsabile della commissione e di molti dei suoi componenti", segnalava il capo dello stato che in precedenza aveva dichiaratio persona "non grata" Velesquez. Successivamente Morales aveva "proibito l'ingresso nel paese del capo" della missione chiedendo alle Nazioni Unite di nominare un sostituto. Velasquez ha detto oggi che era cosciente "della grande contrarietà" del presidente in ragione delle indagini aperte a carico di Morales e dei suoi familiari. "Sono stato dichiarato persona non grata proprio due giorni dopo che fosse presentato una indagine preliminare contro Morales, ha detto il colombiano. (segue) (Mec)