Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile (5)

Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile

- Velasquez ha quindi detto di non aver avuto nessun tipo di contatto con il presidente eletto Giammattei, pur augurandosi che potrà mantenere gli impegni sulla legalità. "Spero che assuma con sincerità i suoi propositi anti corruzione e li porti avanti nel paese, perché se una cosa è stata messa in chiaro da tutte le attività della Cicig è l'alto grado di corruzione nel paese", identificata dall'agenzia come "sistemica, strutturale" e responsabile di "una vera cattura dello stato. Speriamo che si rendano conto della gravità della situazione in Guatemala", ha aggiunto. Un quadro che rende anche più facile l'operato del narcotraffico, "con tutta la gravità che questo comporta per il Guatemala", ha aggiunto il funzionario. Si tratta di un paese "molto importate nella strada che porta le droghe dal sud del continente fno agli Stati Uniti", ha ricordato. (segue) (Mec)