Guatemala: titolare Commissione impunità, dimostrato che lotta a corruzione è possibile (6)

- Nella giornata di domenica, Morales aveva parlato della imminente chiusiura dell'agenzia investigativa come di una "liberazione" del paese dall'ingerenza straniera e dagli abusi di legge. "Grazie a dio li abbiamo cacciati e non dovremo più attenderci né permetterci che vengano a calpestarci", ha detto Morales che ha deciso di non rinnovare il mandato della Cicig, strumento di contrasto alla corruzione in appoggio alla magistratura interna, denunciando ingerenze nella sovranità nazionale e sforamenti della legge. "Maledizione a chi abusa del potere, agli abusivi. Compresi quelli che vengono da fuori del paese e che passano il limite violentando le nostre leggi", ha detto il capo dello stato nel corso di una cerimonia pubblica. (Mec)