Romania: Partito socialdemocratico sostiene Teodor Melescanu per la carica di presidente del Senato

- Il Partito socialdemocratico (Psd) ha deciso oggi di sostenere Teodor Melescanu, l'ex ministro degli Esteri esponete dell'Alleanza liberal democratica (Alde) – che di recente ha lasciato la maggioranza ' ritirata dal governo - per la carica di presidente del Senato. Lo ha annunciato oggi il primo ministro e presidente del Psd, Viorica Dancila durante una dichiarazione alla stampa dopo la riunione con il gruppo socialdemocratico del Senato. "Abbiamo deciso di sostenere Teodor Melescanu per questa carica. Ci sono molte opzioni, abbiamo votato ed è risultato che Teodor Melescanu è la scelta migliore", ha dichiarato Dancila. Alla domanda se avesse discusso prima con Melescanu su questo argomento, il primo ministro ha risposto: "Non potevo fare la proposta senza avere una discussione". "Il posto per la carica di presidente del Senato era dell'Alde e vogliamo dimostrare che siamo corretti fino alla fine", ha concluso Dancila. Dopo il ritiro di Alde dal governo, il suo leader e presidente del Senato, Calin Popescu Tariceanu, ha annunciato che rassegnerà oggi le dimissioni dalla carica. (segue) (Rob)