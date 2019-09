Romania: Partito socialdemocratico sostiene Teodor Melescanu per la carica di presidente del Senato (3)

- Insediata recentemente in carica, la ministra degli Esteri, Ramona Manescu ha preferito, invece, le dimissioni dall'Alde per rimanere alla guida del dicastero. La premier Viorica Dancila ha dichiarato che il Psd resta al governo per portare avanti il programma grazie al quale ha vinto le politiche del 2016. Il presidente Klaus Iohannis ha sollecitato al governo, diventato di minoranza, a sottoporsi al voto in aula per ottenere una nuova conferma nel parlamento. Il capo dello Stato ha sollecitato l'avvio delle procedure in tal senso, bocciando integralmente le proposte di rimpasto inoltrate dal premier. L'opposizione di centro-destra intende inoltrare una mozione di sfiducia e si dichiara pronta ad assumere la responsabilità del governo lanciando l'idea di elezioni anticipate. Normalmente, le elezioni politiche dovrebbero tenersi l'anno prossi (Rob)