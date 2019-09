Toscana: presentato Premio letterario Giovanni Boccaccio in programma il 13 e il 14 a Certaldo (FI)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Premio letterario Boccaccio è cresciuto fino al punto di essere diventato un’eccellenza della cultura toscana e un’espressione forte dell’identità locale che è capace di superare i confini regionali e nazionali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, introducendo la presentazione della XXXVIII edizione del Premio letterario Giovanni Boccaccio, in programma a Certaldo venerdì 13 e sabato 14 settembre. “Il premio – ha aggiunto Giani – non è ormai più solo il momento in cui si celebrano gli scrittori e i giornalisti vincitori, ma è un percorso culturale che vive tutto l’anno grazie a un corollario di iniziative, la più importante delle quali è il Premio Boccaccio Giovani, capace di coinvolgere il mondo delle scuole”. Giani ha concluso affermando di aspettare con interesse l’edizione numero quaranta, che si terrà nel 2021, quando “il premio incrocerà le celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, avvenuta proprio tra il 13 e il 14 settembre 1321, cioè a cavallo degli stessi giorni in cui si svolge l’edizione di quest’anno”. Secondo il consigliere regionale Enrico Sostegni, “è giusto che il premio sia presentato nella cornice del palazzo del Pegaso, perché la sua importanza ha ormai superato i confini della Toscana”. “Proprio per questo –ha aggiunto – sono convinto che la Regione non farà mancare il suo sostegno nemmeno in futuro, soprattutto in vista dell’importante traguardo della quarantesima edizione”. (segue) (Ren)