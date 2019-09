Toscana: presentato Premio letterario Giovanni Boccaccio in programma il 13 e il 14 a Certaldo (FI) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Boccaccio, che ha il patrocinio del Comune di Certaldo e del Consiglio regionale della Toscana, è stato assegnato, quest’anno, a Luigi Guarnieri per la letteratura italiana, Andrè Aciman per la letteratura straniera eBarbara Stefanelli per il giornalismo. Gli autori riceveranno il premio sabato 14 settembre, alle 16,30, presso il Teatro Boccaccio di Certaldo, e nel corso della cerimonia, la cui conduzione è affidata alla giornalista Rai Adriana Pannitteri, interverrà anche Lucia Poli, che leggerà brani dalle opere dei vincitori e una novella del Boccaccio. La premiazione sarà il momento conclusivo di una due giorni che comincerà venerdì 13 settembre alle 21,15, sempre presso il Teatro Boccaccio, con la proiezione del film “Chiamami col tuo nome”, che è stato tratto dall’omonimo romanzo di Andrè Aciman, cui seguirà, sabato 14 alle 10,30, nel parterre di Palazzo Pretorio, l’incontro “Un filo rosso che parte da Boccaccio e arriva sino a Foscolo e Leopardi”, al quale interverranno il vincitore del premio per la narrativa italiana Luigi Guarnieri, il poeta Davide Rondoni e la scrittrice e membro della giuria Marta Morazzoni. Alla premiazione, oltre alla Morazzoni, saranno presenti anche gli altri componenti della giuria: Sergio Zavoli (presidente), Agnese Pini, Paolo Ermini, Stefano Folli, Antonella Cilento, e Luigi Testaferrata. (segue) (Ren)