Iraq: servizio tv su corruzione, tre mesi di sospensione per l’emittente “al Hurra”

- L’Autorità governativa irachena su media e comunicazioni ha sospeso per tre mesi le trasmissioni dell’emittente satellitare statunitense in lingua araba “al Hurra”, che ieri ha mandato in onda un’inchiesta sulla corruzione nelle fondazioni islamiche. Lo si legge in un comunicato diramato dall’authority. La decisione è stata assunta a seguito di forti proteste delle forze politiche sciite e delle forze armate in merito al servizio, intitolato “Il fascino della sacra corruzione in Iraq”. L’inchiesta descrive presunte attività corruttive nei waqf (le fondazioni islamiche) sunniti e sciite, ponendo questioni sui fondi gestiti da importanti autorità religiose nella città santa di Karbala. Secondo alcuni osservatori citati dal quotidiano pan-arabo “al Sharq al Awsat”, la campagna contro l’emittente “al Hurra” sarebbe utilizzata dalle forze irachene alleate dell’Iran per acuire le tensioni tra Baghdad e Washington. (segue) (Irb)