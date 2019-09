Iraq: servizio tv su corruzione, tre mesi di sospensione per l’emittente “al Hurra” (2)

- Nel tentativo di placare le polemiche, anche l’ambasciata degli Stati Uniti in Iraq ha preso le distanze dal programma, affermando in un comunicato che il dipartimento di Stato e la rete diplomatica Usa nel mondo non ha alcun potere di controllo sul contenuto delle trasmissioni di “al Hurra”. Inoltre, si legge nel documento, l’emittente “affronta le più pressanti questioni nella regione e le politiche degli Stati Uniti in maniera trasparente e con imparzialità, impegnandosi a presentare tutti i punti di vista”. Dopo la messa in onda del programma, ieri la commissione parlamentare su media e comunicazione ha accusato “al Hurra” di “attaccare le istituzioni religiose in Iraq per diffamarle” con “accuse costruite ad arte”. Il deputato Wajih Abbas ha chiesto che il canale venga chiuso per il suo “aperto attacco” alle fondazioni religiose, sottolineando come “al Hurra” non agisca “in maniera indipendente” ma sia “ufficialmente finanziato dal dipartimento di Stato e, di conseguenza, ne segua le politiche”. (Irb)