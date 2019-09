Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia

- Leonardo partecipa alla 27ma edizione di Mspo a Kielce, in Polonia, dopo i recenti successi tra cui gli ordini per quattro elicotteri AW101 e altri quattro velivoli da addestramento M-346 e l'istituzione di Leonardo Poland, che confermano la stretta collaborazione con Varsavia e le sue forze armate. Durante questa edizione di Mspo, come riferisce un comunicato stampa, Leonardo e Pzl-Swidnik presentano nuovi progetti per rispondere alla domanda di prodotti e sistemi di difesa all’avanguardia da parte delle forze armate polacche. Durante la manifestazione, Leonardo presenterà nuove funzionalità e capacità per l'elicottero Sokol, modello di punta delle forze armate polacche. Il W-3PL Gluszec, la versione più moderna del Sokol, sarà esposto nell'area statica di Leonardo. (segue) (Vap)